An alle Houlihan Lokey-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Houlihan Lokey-Aktie liegt bei 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 25,37, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Houlihan Lokey führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Houlihan Lokey diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Houlihan Lokey in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,5 Prozent erzielt, mit einer Performance von 35,54 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 17,04 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 24,82 Prozent über dem Durchschnitt von 10,72 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Houlihan Lokey derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Kapitalmärkte-Branche, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 3,59 Prozentpunkten (2,09 % gegenüber 5,68 %) führt.