An alle Hilton Food-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell zeigt der RSI für die Aktie von Hilton Food einen Wert von 30,43, was auf Neutralität hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Hilton Food-Aktie somit als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Hilton Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -3,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,8 Prozent für Hilton Food. Auch im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie mit einer Rendite von 6,25 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Gut"-Rating für die Hilton Food-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 865 GBP, was eine Steigerung um 10,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (783 GBP) bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Food bei 63, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 25,04. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.