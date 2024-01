An alle Henkel-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Henkel stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Henkel. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Analytische Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht positiven Signalen und keinem negativen Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Henkel liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 43,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, welcher auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 42,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel liegt mit einem Wert von 22,69 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Haushaltsprodukte", was einer Unterbewertung von 46 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Henkel in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +14,1 Prozent im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche und 18,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors. Diese Überperformance führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.