An alle Henan Lingrui Pharmaceutical-Anleger!

Die technische Analyse der Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,51 CNH liegt. Damit weicht der letzte Schlusskurs von 19,17 CNH um +16,11 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 17,3 CNH über dem letzten Schlusskurs (+10,81 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Henan Lingrui Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,8 Prozent für Henan Lingrui Pharmaceutical. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite, die 45,29 Prozent über dem Durchschnittswert liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im längeren Zeitraum betrachtet, wird das Wertpapier jedoch mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie.