An alle Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Hebei Yangyuan Zhihui Beverage liegt bei 24,76, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 31, was als neutral betrachtet wird und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Hebei Yangyuan Zhihui Beverage eine Rendite von 1,63 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -19,5 Prozent, wobei Hebei Yangyuan Zhihui Beverage mit 21,13 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung um Hebei Yangyuan Zhihui Beverage auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren war überwiegend positiv. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen bezüglich des Unternehmens aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ein "Gut"-Rating. Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Entwicklung und Stimmung rund um die Hebei Yangyuan Zhihui Beverage-Aktie.