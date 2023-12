An alle Harvia Oyj-Anleger!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein grünes Licht, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Harvia diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum dazu genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Bezogen auf die Harvia-Aktie beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell 23,11 EUR. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 25,2 EUR (Unterschied +9,04 Prozent). Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (23,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+5,44 Prozent Abweichung). Somit erhält die Harvia-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Harvia-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Für Harvia konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Bezogen auf Harvia liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 45,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,06, dass die Harvia-Aktie weder über- noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Somit erhält Harvia insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.