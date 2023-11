An alle Hangzhou Iron, Steel-Anleger!

Der Aktienkurs von Hangzhou Iron & Steel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -5,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hangzhou Iron & Steel im Branchenvergleich eine Outperformance von +8,76 Prozent erreicht hat. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -5,52 Prozent, und Hangzhou Iron & Steel lag 8,76 Prozent über diesem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hangzhou Iron & Steel derzeit bei 4,63 CNH. Der Aktienkurs selbst lag bei 5,45 CNH, was einen Abstand von +17,71 Prozent bedeutet und somit eine Einstufung als "Gut" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,52 CNH, was einer Differenz von +20,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach ebenfalls "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Iron & Steel bei 202,28, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Hangzhou Iron & Steel gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.