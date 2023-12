An alle Hamlet Pharma AB-Anleger!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Aktuell zeigt der RSI der Hamlet Biopharma einen Wert von 27,53, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,83, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Hamlet Biopharma zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Bei Hamlet Biopharma waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hamlet Biopharma derzeit 9,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 44,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.