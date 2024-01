An alle Gulf Island Fabrication-Anleger!

Die Gulf Island Fabrication Aktie hat in den letzten Monaten eine gemischte Performance gezeigt, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der aktuelle Kurs von 4,6 USD liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch über dem der letzten 200 Tage (GD200). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" und einer langfristigen Einschätzung von "Gut" auf charttechnischer Basis.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was einer negativen Differenz von -28,25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gulf Island Fabrication Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Der Aktienkurs der Gulf Island Fabrication hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,77 Prozent gezeigt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche einer Underperformance von -32,31 Prozent entspricht. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gulf Island Fabrication Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 24,29 und wird als "Gut" eingestuft, während der RSI25 bei 35,47 liegt und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Gulf Island Fabrication Aktie, mit einer positiven kurzfristigen Einschätzung, einer negativen Dividendenbewertung und einer Underperformance im Branchen- und Sektorvergleich. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.