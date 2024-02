An alle Guilin Sanjin Pharmaceutical-Anleger!

In den letzten 12 Monaten konnte Guilin Sanjin Pharmaceutical eine Performance von 1,6 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,92 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +20,52 Prozent im Branchenvergleich für Guilin Sanjin Pharmaceutical. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 22,82 Prozent über dem Durchschnittswert punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Guilin Sanjin Pharmaceutical mit einer Ausschüttung von 4,76 % deutlich über dem Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,72 %). Die Differenz von 3,03 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Guilin Sanjin Pharmaceutical mittlerweile auf 15,91 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,98 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,13 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,99 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -0,07 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guilin Sanjin Pharmaceutical zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat, ergibt die analytische Seite eine überwiegende Abgabe von "Gut"-Signalen. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".