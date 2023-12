An alle Guild Holdings Co-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterverkauft ist. In Bezug auf die Guild-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 25 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 39,44, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie von Guild.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Guild bei 13,51 USD liegt, was einer Entfernung von +19,35 Prozent vom GD200 (11,32 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 11,83 USD auf. Der Abstand von +14,2 Prozent führt auch hier zu einem "Gut"-Signal. Somit wird der Kurs der Guild-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Guild-Aktie wider. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Meinungen und Themen zum Unternehmen geäußert, was zu der Bewertung "Gut" durch die Redaktion führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 13 USD, was ein Abwärtspotential von -3,77 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Guild-Aktie somit ein "Gut"-Rating in dieser Analyse.

In Zusammenfassung lässt sich sagen, dass die Guild-Aktie laut RSI-Bewertung, technischer Analyse, Anlegerstimmung und Analysteneinschätzung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.