An alle Guangdong Guanhao High-Tech-Anleger!

In den letzten zwei Wochen wurde Guangdong Guanhao High-tech von den meisten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, indem sie die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysierte, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb wir dieser Analyse eine "Schlecht" Empfehlung zuordnen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Stimmungsbild bei Guangdong Guanhao High-tech hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Gut". Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Branchenvergleich Aktienkurs ergab sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,19 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Guangdong Guanhao High-tech damit 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -7,19 Prozent, und das Unternehmen liegt aktuell 1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,62 CNH, während der Kurs der Aktie (3,4 CNH) um -6,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,52 CNH, was einer Abweichung von -3,41 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.