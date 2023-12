An alle Groupon-Anleger!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Groupon hat die Diskussionstätigkeit langfristig zu einer starken Aktivität geführt, weshalb das Signal als "Gut" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen für Groupon abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 21 USD, was einem Anstieg um 68,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Empfehlung der Groupon-Aktie aus Sicht der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Groupon bei 8,34 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,43 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf dem Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Groupon bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.