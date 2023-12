An alle Greatime-Anleger!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Greatime war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Greatime daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dieser Unterschied von 6,17 Prozentpunkten wird als "Schlecht" eingestuft. Hinsichtlich des Aktienkurses hat Greatime in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 100,86 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +76,35 Prozent im Branchenvergleich bedeutet und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greatime mit einem Wert von 15 im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Sollten Greatime Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Greatime jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Greatime-Analyse.

Greatime: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...