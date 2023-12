An alle Gracell Biotechnologies-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei helfen kann festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gracell Biotechnologies-Aktie beträgt aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,22 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um die Gracell Biotechnologies-Aktie langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum negativ, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingeschätzt wird.

Analysten bewerten die Aktie der Gracell Biotechnologies langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut". Die Analysten erwarten im Schnitt ein Kursziel von 10 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien rund um die Gracell Biotechnologies-Aktie deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Ergebnis führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Gracell Biotechnologies bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.