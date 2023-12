An alle Goldman Sachs-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Gemäß den Analystenbewertungen erhielt Goldman Sachs in den letzten zwölf Monaten insgesamt 13 Bewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 11 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 404,23 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 4,61 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Goldman Sachs eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,81 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, während der 25-Tage-RSI bei 22,56 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für Goldman Sachs.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat Goldman Sachs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,51 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -3,85 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance um 3,28 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Goldman Sachs liegt derzeit bei 3,59 Prozent, was 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.