An alle Global Blue Group Holding-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Blue Group Holding AG":

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Global Blue in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Tendenz in den Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen gibt Aufschluss darüber, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Global Blue deutlich mehr als gewöhnlich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ist zu berücksichtigen, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global Blue-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,7 USD liegt, was einer Abweichung von -11,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser 4,9 USD, was einer Abweichung von -4,08 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Gesamteinschätzung von Analysten für Global Blue in den letzten zwölf Monaten ergibt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 70,21 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Global Blue zu verzeichnen waren, und die Diskussionen sich hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf der Analyse des Anleger-Sentiments.