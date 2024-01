An alle Glaukos-Anleger!

Die Glaukos-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. Das Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Glaukos aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 68,14 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -21,82 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 87,16 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Glaukos eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Glaukos in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,03 Prozent erzielt, was 53,77 Prozent über dem Durchschnitt (20,26 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 36,14 Prozent, und Glaukos liegt aktuell 37,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Glaukos beträgt 83, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 100 haben. Somit ist Glaukos aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.