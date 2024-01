An alle Gitlab-Anleger!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Gitlab liegt derzeit bei 46,53 USD, während der tatsächliche Kurs bei 70,29 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +51,06 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +23,47 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Gitlab als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 7,72, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 41,35 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf der Grundlage des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zur Aktie von Gitlab. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Basierend auf dieser Stimmung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 9-mal eine positive Bewertung, 5-mal eine neutrale Bewertung und 0-mal eine negative Bewertung vergeben wurde. Langfristig wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung des Kurses um -21,75 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 55 USD, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.