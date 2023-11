An alle Full House Resorts-Anleger!

Die Aktie von Full House Resorts weist in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" auf, da die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt, was 2,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Full House Resorts eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher ergibt sich ein insgesamt neutrales Stimmungsbild.

Analysten bewerten die Full House Resorts-Aktie positiv, da sie in den letzten zwölf Monaten größtenteils positive Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 152,92 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Full House Resorts als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 38,43 insgesamt 27 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit".

Zusammenfassend erhält Full House Resorts Bewertungen von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite, "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, "Gut" in der Analysteneinschätzung und "Gut" in der fundamentalen Analyse.