An alle Fraport Frankfurt Airportrvices Worldwide Adr-Anleger!

Das Unternehmen Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird aktuell fundamental betrachtet als "Gut" eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,23, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,37. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,62 Prozent, was 32,62 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 8,16 Prozent, während Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aktuell 31,46 Prozent darüber liegt. Aus Anlegerdiskussionen in sozialen Medien ergibt sich, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Darüber hinaus führen sieben Handelssignale zu einem positiven Bild. In Bezug auf die Dividende wird das Unternehmen hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Dividende von 0% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,21% liegt.