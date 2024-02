An alle Fortinet-Anleger!

In den letzten 12 Monaten haben die Analysten 20 Mal eine gute Einschätzung, 7 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine schlechte Bewertung für Fortinet vergeben. Langfristig gesehen erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 0 guten, 1 neutralen und 0 schlechten Einschätzungen führten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die Analysten betrachten auch den aktuellen Kurs von 66,71 USD und erwarten eine Entwicklung von 12,43 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 75 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Dividendenrendite von Fortinet liegt bei 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als eher unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Fortinet derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 62,89 USD, womit der Kurs der Aktie (66,71 USD) um +6,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 57,7 USD, was einer Abweichung von +15,62 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen vor allem positive Themen die Diskussion dominierten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fortinet gesprochen. Auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.