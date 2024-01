An alle Fortinet-Anleger!

Derzeit zahlt Fortinet niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Softwaresektor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 22-mal eine positive, 9-mal eine neutrale und kein einziges negatives Rating für Fortinet vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich jedoch eine Gesamtbewertung von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,73 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 73,77 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortinet beträgt 41, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 55 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.