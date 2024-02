An alle Foot Locker-Anleger!

Das Anleger-Sentiment für Foot Locker war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sechs Tagen positiver Diskussionen gegenüber fünf Tagen negativer Kommunikation in den sozialen Medien. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Foot Locker-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, wodurch es ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Foot Locker eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,24 Prozent, was eine Underperformance von -25,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Foot Locker um 25,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.