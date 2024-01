An alle Fifth Third-Anleger!

Mit einer Dividendenrendite von 5,46 Prozent liegt die Aktie von Fifth Third um 133,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Handelsbanken-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Fifth Third eine Performance von 10,38 Prozent, was einer Outperformance von +8,86 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Sektorvergleich lag die Rendite nur minimal unter dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,39 Euro, was 40 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche von 15 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für die Aktie von Fifth Third abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 34,72 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -0,37 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fifth Third eine Einschätzung als "Gut".