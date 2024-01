An alle Farmland-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Farmland Partners Inc-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Farmland Partners Inc-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Farmland Partners Inc vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,33 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 12 USD. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung. Folglich erhält Farmland Partners Inc ein "Gut"-Rating gemäß dieser Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein eher schwaches Bild für die Aktie von Farmland Partners Inc. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zudem ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 11,35 USD für die Farmland Partners Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 12 USD, was einen positiven Unterschied von 5,73 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 11,99 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Farmland Partners Inc also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Farmland Partners Inc überwiegend positiv diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Farmland Partners Inc insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.