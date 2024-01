An alle Fairfax Financial HoldingsPref K-Anleger!

Die Dividendenrendite von Fairfax beträgt 1,19 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Fairfax eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 1494 CAD, was einer potenziellen Steigerung der Aktie um 19,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fairfax besonders positiv gesprochen, mit neun Tagen, an denen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, und nur einem Tag mit negativen Themen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen handelt es sich hauptsächlich um positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien lassen sich mit Hilfe der Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Fairfax hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den letzten vier Wochen wurde jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.