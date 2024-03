An alle Enviva Partners LP-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enviva-Aktie liegt bei 15,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Enviva-Aktie sind 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten weisen auf ein erhebliches Steigerungspotenzial hin, wodurch die Empfehlung ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Enviva hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Enviva-Aktie mit -93,02 Prozent deutlich unter dem GD200 (5,87 USD) liegt, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auch der GD50 weist mit -31,67 Prozent auf ein schlechtes Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Enviva-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.