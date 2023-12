An alle Emerald ResourcesL-Anleger!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Emerald Nl in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich jedoch leicht verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Emerald Nl-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,21 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 2,84 AUD, was einer positiven Entwicklung von 28,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Emerald Nl liegt der 7-Tage-RSI bei 36,36 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 40,79, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Emerald Nl diskutiert, wobei sieben Tage von positiven Themen geprägt waren und nur an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominierend. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.