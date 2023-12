An alle Electro Optic Systems Holdings-Anleger!

Die technische Analyse der Electro Optic-Aktie zeigt positive Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,88 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,985 AUD liegt, was einer Abweichung von +11,93 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,93 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,91 Prozent entspricht. Somit erhält die Electro Optic-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Entwicklungen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 20, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Electro Optic zeigt sich insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.