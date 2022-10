An alle Einkommensinvestoren: Bei diesem REIT mit monatlicher Ausschüttung gibt es derzeit über 5 % Dividendenrendite!

Die Börsen taumeln derzeit ja mal wieder von einem Tief zum nächsten. Und es sieht ganz danach aus, dass hier auch nicht so schnell eine Besserung in Sicht ist. Dies ist für all jene, die im letzten Jahr zu sehr hohen Kursen eingestiegen sind, natürlich keine schöne Angelegenheit.

Denn schließlich ist es immer sehr ärgerlich, wenn einzelne Werte oder sogar das ganze Depot im Minus notieren. Doch mit den sogenannten Einkommensinvestoren dürfte es eine Gruppe geben, die trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken dürfte.

Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie von vornherein eher auf ansehnliche Dividendenzahlungen als auf hohe Kursgewinne aus sind. Des Weiteren bieten solch schlechte Börsenphasen natürlich eine Menge Chancen, relativ günstig an weitere Dividendenwerte zu kommen.

Hier könnte zum Beispiel auch der amerikanische REIT STAG Industrial (WKN: A1C8BH) interessant erscheinen. Er bietet nämlich nicht nur eine hohe Dividendenrendite, sondern kann zusätzlich auch mit einem monatlichen Ausschüttungszyklus aufwarten.

Ein kurzer Überblick

STAG Industrials ist in Boston (Massachusetts) beheimatet. Und wie der Name bereits vermuten lässt, hat sich dieser REIT auf den Erwerb und Betrieb von Industrieimmobilien spezialisiert. Mit dieser Anlagestrategie möchte man nach eigener Aussage ein starkes Gleichgewicht zwischen Erträgen und Wachstum erzielen.

Im Moment verteilt sich der Immobilienbestand auf 40 der insgesamt 50 Bundesstaaten der USA. Und wie sieht es mit der Größe des Portfolios aus? Hier können wir erkennen, dass es aktuell 559 Objekte mit einem geschätzten Gesamtwert von 8,1 Mrd. US-Dollar umfasst.

Kommen wir zur Dividende

STAG Industrial hat erst im November 2013 damit begonnen, seine Ausschüttung monatlich auszuzahlen. Davor erfolgte die Dividendenzahlung alle drei Monate. Derzeit fließen alle vier Wochen 0,1217 US-Dollar in die Taschen der Aktionäre. Was auf zwölf Monate hochgerechnet einer Gesamtjahresdividende von 1,46 US-Dollar entspricht.

Man muss fairerweise sagen, dass STAG nicht zu den Unternehmen gehört, die ihre Gewinnausschüttung in einem sehr schnellen Tempo anheben. Es gab hier eher gemächliche, dafür aber regelmäßige Steigerungen der Dividende. Und so erhalten die Investoren 2022 eine Ausschüttung, die immerhin um 36 % höher ausfällt als vor zehn Jahren.

Noch ein Blick auf die Aktie

Die STAG-Papiere feierten erst im April 2011 ihr Börsendebüt. Und sie zeigten von da an einen unter stärkeren Schwankungen verlaufenden Aufwärtstrend. Dieser wurde aber durch die diesjährigen Börsenturbulenzen leider unterbrochen.

Und so ist es ein unrühmlicher Fakt, dass die Aktie von STAG Industrial mit 27,37 US-Dollar (07.10.2022) derzeit 42 % niedriger notiert als noch Anfang Januar. Damit hat sich zumindest für Neueinsteiger aber die Dividendenrendite in eine interessante Richtung bewegt und weist aktuell einen Wert von 5,33 % auf.

Auch ist die Dividende von STAG Industrial durchaus als solide zu bezeichnen. Denn seit dem Börsengang wurde vom Unternehmen bis heute in jedem Jahr ohne Unterbrechung eine Ausschüttung gezahlt. Sodass man sie meines Erachtens sicherlich ein Stück weit als ein kleines Trostpflaster nicht nur für den diesjährigen Kursrutsch, sondern auch die generell stärkeren Schwankungen der Aktie ansehen könnte.

Einkommensinvestoren, die noch einen amerikanischen REIT mit monatlicher Dividendenzahlung für ihr Depot suchen, könnten also durchaus einmal einen genaueren Blick auf STAG Industrial werfen. Auch wenn man für solch ein Investment sicherlich etwas mehr Risikobereitschaft mitbringen sollte.

Der Artikel An alle Einkommensinvestoren: Bei diesem REIT mit monatlicher Ausschüttung gibt es derzeit über 5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STAG Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022