An alle Einkommensinvestoren: Dieser Konzern hat 2022 über 450 % mehr Dividende überwiesen als vor 20 Jahren!

Das Jahr 2022 war für uns Aktienanleger bisher wahrlich kein leichtes. Zuerst hatten wir es ja hauptsächlich mit dem Abverkauf der Technologieaktien und aufkeimenden Zinssorgen zu tun. Doch dabei ist es, wie wir wissen, leider nicht geblieben.

Denn nun haben wir es, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, zusätzlich mit der Energiekrise und einer ausufernden Inflation zu tun. Und dies ist eine Gemengelage, die an den Märkten bis heute für eine gewisse Unsicherheit sorgt.

Aber genau dieser Zustand ist natürlich Gift für die Börse. Und dementsprechend volatil gestaltet sich nun schon seit Monaten das diesjährige Marktgeschehen.

Doch nicht alle Anleger sind nervös

Es gibt Investoren, deren Nervenkostüm in diesem Jahr aber eventuell nicht ganz so stark strapaziert wurde. Ich denke hier in erster Linie an all jene Anleger, die ihren Fokus hauptsächlich auf solide Dividendenaktien gelegt haben.

Im Allgemeinen gelten diese sicherlich als eine eher langweilige Aktiengattung. Doch ich bin mir an dieser Stelle bei einem ziemlich sicher. Nämlich, dass nicht wenige Anleger im Moment froh wären, wenn sie bei ihren Investitionen vermehrt auf diese Spezies gesetzt hätten.

Zwar haben sich selbstredend nicht alle Dividendenwerte dieses Jahr gut entwickelt, aber man konnte wenigstens die von ihnen gezahlten Ausschüttungen als kleines Trostpflaster ansehen. Obwohl dies unter Umständen höher ausgefallen sein könnte, als so manch einer vermuten mag.

Denn nicht wenige Unternehmen können schon seit vielen Jahren mit einem ansehnlichen Wachstum ihrer Dividende glänzen. Genau wie auch der amerikanische Konzern Johnson & Johnson (WKN: 853260), auf den sich seine Investoren in dieser Hinsicht schon sehr lange verlassen können.

Solide und stetig steigende Dividende

Über Johnson & Johnson braucht man wohl nicht viele Worte verlieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat New Jersey und hat weltweit rund 130.000 Mitarbeiter. Meines Erachtens ist es durch seine drei Geschäftsbereiche Verbraucherprodukte, medizinische Geräte und Pharma bestens aufgestellt.

Doch kommen wir jetzt zur Dividende. Johnson & Johnson ist ein waschechter Aristokrat und bereits seit dem Jahr 1944 können sich die Aktionäre über eine Gewinnbeteiligung freuen. Und wenn es um regelmäßige Anhebungen der Ausschüttung geht, kann man sich auch schon seit Jahrzehnten auf den Konzern verlassen.

In diesem Jahr wurde die Dividende nämlich bereits das 60. Jahr in Folge erhöht. Und so erhalten die Investoren seit Juni alle drei Monate mit 1,13 US-Dollar eine um 6,6 % höhere Quartalsausschüttung je Aktie.

Der diesjährige Anstieg mag jetzt nicht allzu hoch erscheinen. Aber vor 20 Jahren sahen wir hier noch einen Wert von lediglich 0,205 US-Dollar je Anteilsschein. Was bedeutet, dass Johnson & Johnson seine Dividende in diesem Zeitraum um stolze 451 % in die Höhe geschraubt hat.

Schauen wir auch noch kurz auf die Aktie

Die Papiere von Johnson & Johnson sind mit den diesjährigen Börsenturbulenzen bis jetzt eigentlich ganz gut fertig geworden. Auf ihrem aktuellen Kursniveau von 178,28 US-Dollar (06.12.2022) notieren sie rund 4 % höher als Anfang Januar.

Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,5 ist die Aktie derzeit sicherlich recht moderat bewertet. Und wie sieht es mit der Dividendenrendite aus? Für diese lässt sich aktuell ein Wert von 2,54 % ermitteln.

Die Aktie von Johnson & Johnson befindet sich jetzt schon seit zehn Jahren in einem intakten Aufwärtstrend, auch wenn es mit ihr relativ gemächlich nach oben geht. Doch dies sollte für Einkommensinvestoren sicherlich kein großes Problem darstellen.

Vor allem natürlich auch deswegen, weil sie ja in der Regel ihre Aufmerksamkeit wohl mehr auf eine solide Dividende als auf hohe Kursgewinne legen. Und wie wir gesehen haben, hat Johnson & Johnson ja gerade in dieser Hinsicht eine ganze Menge zu bieten.

