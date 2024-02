An alle EHang Holdings-Anleger!

In den letzten vier Wochen konnten bei Ehang positive Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Trotzdem wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält Ehang daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch die Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ehang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 15,42 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 10,88 USD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Ehang-Aktie.

Zur Beurteilung, ob die Ehang-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 57,99, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Ehang aufgrund der positiven Stimmung und des überverkauften RSI eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Rating führt.