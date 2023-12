An alle Dynex Capital-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynex Capital":

Die Dynex Capital Inc hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 12,6 USD liegt sie derzeit um +11,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,7 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Dynex Capital Inc-Aktie abgegeben. Eine Bewertung war "Gut", eine weitere "Neutral" und keine war "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Allerdings haben die Analysten, die kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" für die Aktie, was einem Kursziel von 13,25 USD entspricht, was einem Aufwärtspotenzial von 5,16 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Dynex Capital Inc als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 37,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 28,57 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Dynex Capital Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".