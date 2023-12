An alle Driven Brands Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Driven Brands liegt bei 51,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 31,95 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Bewertung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten gab es 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für Driven Brands, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 37,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 172,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,78 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Driven Brands deuten auf ein positives Stimmungsbild hin. Die erhöhte Aktivität und die positive Stimmungsänderung führen zu einer insgesamt positiven Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Driven Brands verläuft bei 20,8 USD, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt, da der Aktienkurs bei 13,78 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 12,11 USD, was einer positiven Differenz von +13,79 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich eine "neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.