An alle DoubleVerify Holdings-Anleger!

Die technische Analyse der Doubleverify-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 31,35 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 32,88 USD weicht somit um +4,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 28,93 USD, was einer Abweichung von +13,65 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Doubleverify-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 15-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 15,14 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 37,86 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Doubleverify besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Doubleverify auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 23, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 34, was als "Neutral"-Einstufung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Gut".

Diese Bewertungen und Einschätzungen basieren auf den aktuellen technischen und analytischen Daten und sollen Anlegern als Information dienen.