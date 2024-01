An alle DocMorris-Anleger!

Der Online-Versandhändler Docmorris wird über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird Docmorris in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Docmorris als überverkauft angesehen werden, da der RSI bei 25,51 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 40, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Docmorris derzeit eine Rendite von 0 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat Docmorris im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,93 Prozent erzielt, was 89,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 36,89 Prozent, was bedeutet, dass Docmorris aktuell 105,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.