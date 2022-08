An alle Devon Energy-Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Devon Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.08.2022, 10:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 59.04 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Devon Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,27 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 7,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,18 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Devon Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Devon Energy-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Devon Energy-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 27,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (59,04 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Devon Energy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Devon Energy beläuft sich mittlerweile auf 54,83 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 59,04 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,68 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 61,26 USD. Somit ist die Aktie mit -3,62 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".