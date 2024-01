An alle De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV-Anleger!

Die DSV A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1264,23 DKK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1229 DKK, was einem Unterschied von -2,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1089,09 DKK, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+12,85 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die DSV A-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die DSV A-Aktie im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um DSV A-. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der DSV A-Aktie liegt bei 19,77, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene" von 18 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die DSV A-Aktie liegt bei 16,98, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI und RSI25.