An alle Dart-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" ist Jet mit einem KGV-Wert von 6,22 deutlich unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 12,1 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 49 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jet diskutiert, mit zehn Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen. Aktuell zeigen sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 79,69 wird Jet als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Jet-Aktie sind alle 3 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 49,49 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Jet somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.