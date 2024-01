An alle Dana-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Dana":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Einschätzung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Dana beträgt das aktuelle KGV 22, während vergleichbare Unternehmen aus der "Automatische Komponenten" Branche im Durchschnitt ein KGV von 20 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Dana daher zum aktuellen Stand überbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Dana von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Dana derzeit ein "Schlecht" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,8 USD, während der Kurs der Aktie bei 13,51 USD liegt, was einer Abweichung von -8,72 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,35 USD, was einer Abweichung von +1,2 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Dana wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich positive Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Dana in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".