An alle DXC-Anleger!

Die Aktie von Dxc wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,27 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche (62,09) um 79 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine gute fundamental Analyse hin.

Aus technischer Sicht erhält die Dxc-Aktie eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 23,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,04 USD lag (-1,54 Prozent Unterschied). Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Analysten bewerten die Dxc-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es eine "Gut"-, eine "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 31 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 34,55 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Dxc-Aktie eine gute Gesamteinschätzung aus fundamentaler, technischer, und Anlegerperspektive.