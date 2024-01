An alle DWS-Anleger!

Der Aktienkurs der Dws & Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor (12,38 Prozent) eine Überperformance von 10,33 Prozent bedeutet. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 6,73 Prozent, wobei Dws & aktuell 15,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesen Gründen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Dws & Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 51,24) als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Dws &. Obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wird dieses Kriterium aufgrund der negativen Auffälligkeiten mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) stellt fest, dass die Dws & Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch zeigt der RSI25 einen überverkauften Zustand, was die Aktie abweichend als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Dws & Aktie in dieser Analyse mit "Gut" bewertet.