An alle DWS-Anleger!

Die Stimmung der Anleger hat einen wesentlichen Einfluss auf die Aktienkurse. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Aktienkurse. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Dws & untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Dws & von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wurde die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Es wurden neun konkret berechnete Signale zur Verfügung gestellt, von denen alle eine positive Bewertung (9 "Gut", 0 "Schlecht") erhielten. Dadurch wurde auch auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung erzielt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dws & liegt bei 33,03, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Dws & festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dws & in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,86 EUR mit dem aktuellen Kurs von 36,48 EUR eine Abweichung von +18,21 Prozent ergibt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt einen ähnlichen Trend, was auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.