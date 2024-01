An alle DP Eurasia-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI berechnet werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Dp Eurasia wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Dp Eurasia auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich auch nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dp Eurasia bei 14,92 Euro. Dies ist 75 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 58 Euro, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Dp Eurasia eine Rendite von 62,2 Prozent erzielt hat, was 49,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.