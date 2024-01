An alle Cypress Hills Resource-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cypress Hills Resource liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 0, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher mit einem "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cypress Hills Resource eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 97,25 % deutlich niedriger ist. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Cypress Hills Resource ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 0,08 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Cypress Hills Resource auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.