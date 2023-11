An alle Coupang Registered (A)-Anleger!

Die Coupang-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 16,64 USD, während der aktuelle Kurs bei 16,11 USD liegt, was einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 16,81 USD und einer Abweichung von -4,16 Prozent ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45,57 Punkten, was bedeutet, dass die Coupang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der einen Wert von 62,66 aufweist. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Coupang festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Coupang für diese Stufe daher ein "Gut".

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 39,66 Prozent steigen könnte, wodurch die sich daraus ableitende Empfehlung ebenfalls "Gut" ist. Insgesamt erhält Coupang somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.