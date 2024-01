An alle Cooper-Anleger!

Die Cooper Cos-Aktie hat in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,02 %, was weit unter dem Branchendurchschnitt von 89,1 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiver Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cooper Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 359,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 378,44 USD liegt, was einer Abweichung von +5,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine Abweichung von +11,21 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Cooper Cos-Aktie eine Outperformance von +15,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Jedoch liegt die Performance im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor um 3,66 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Cooper Cos als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,17 insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".