An alle Confluent-Anleger!

Die technische Analyse von Aktien bezieht sich auch auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs im Laufe der Zeit und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Die Confluent hat derzeit einen Wert von 66,86 und gilt daher als weder überkauft noch -verkauft. Das Signal wird daher als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Wenn man auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat schaut, erfährt man, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Confluent-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Confluent in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Von Analysten wird die Confluent-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 15 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Confluent-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33,92 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 40,88 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Confluent eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.