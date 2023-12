An alle Compass-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, wenn es um das Unternehmen Compass ging. Die Diskussion war an zwei Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Compass-Aktie derzeit mit einem Wert von 12,64 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" für dieses Signal. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem "Gut"-Rating für die Compass-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 3,15 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Compass somit ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Compass derzeit bei 3,07 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 3,49 USD liegt und somit einen Abstand von +13,68 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein positives Signal mit einer Differenz von +47,88 Prozent und somit ebenfalls eine Einstufung von "Gut". Insgesamt ergibt sich somit basierend auf der technischen Analyse eine positive Einschätzung für die Compass-Aktie.